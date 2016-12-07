Поисковые операции: что ищут омичи в Интернете
В топе интересов жителей нашего города встречаются и неожиданные запросы.
В новогоднюю ночь у омичей воровали деньги и мобильники
Пресс-служба омского УМВД подвела криминальные итоги самой главной ночи года.
Итого: Новогодний марафон «Нового Омска»
С 30 декабря «Новый Омск» запускает эстафету спецпроектов. Десять дней мы будем публиковать материалы, посвященные итогам 2016 года и подготовке к новым свершениям.
В Омске под мостом перевернулось такси
Авария случилась на улице 1-й Красной Звезды. Вероятно, машину занесло на повороте.
Что страна дарила омичам на Новый год?
В первый день нового года «Новый Омск» вспоминает, какие же подарки Омск и омичи получали на этот праздник.
Актриса Наталья Земцова отпраздновала Новый год с Омском
Экс-омичка посвятила одну из фотографий в инстаграме своему родному городу.
В области поймали похитителя автомобильных номеров
Преступник требовал от 3 до 5 тысяч за возврат госзнаков в целости и сохранности.
Год непростой, но вы держитесь: что говорил Назаров омичам под Новый год
«Новый Омск» вспомнил тексты, которые 31 декабря произносил глава региона.
Губернатор Назаров впервые пожелал омичам побольше денег
Глава Омской области также вспомнил о самых ярких событиях 2016-го в новогоднем обращении.
Омичи организовали «народное» такси
В известном паблике горожане ищут попутчиков и предлагают услуги такси.
Читатели «Нового Омска» — о високосном годе, 300-летии и других итогах 2016
Наши посетители оценили уходящий год.
В Омске откроется гастрономическая лавка с «авторской едой»
Заведение открывают два шеф-повара Сергей Савинов и Юлия Голенецких.
Игроки «Авангарда» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом
Защитники Евгений Медведев, Никита Никитин и нападающий Николай Лемтюгов поздравили омичей с наступлением 2017 года.
Крупнейший перевозчик Омской области может поднять тарифы почти на 9%
Стоимость пассажиро-километра в «Омскоблавтотрансе» планируют увеличить до 3,66 рубля.
В каких местах стояли главные елки Омска?
«Новый Омск» под Новый Год вспоминает места, где в Омске стояла главная елка нашего города. Таких мест набралось немало.
Сотрудники ДПС спасли омичку от родов в дороге и пришли с подарками на выписку
Медики не смогли оперативно доставить девушку в больницу. На помощь пришли автоинспекторы.
После праздников откроется модный дом модельера Ермека Хапизова
Спустя десять лет активной творческой деятельности 24-летний дизайнер одежды запускает свой модный дом KHAPIZOV ERMEK.
Омский фильм «Проклятая» можно посмотреть в кинотеатре
До 4 января омичи могут на большом экране посмотреть фильм Павла Латушкина.
Омичей радуют таксисты-Деды Морозы
Омичи очень рады таким сюрпризам.
Сергей Миронов попросил омского депутата Елену Свешникову прекратить голодовку
Женщина приняла рекомендацию партийного лидера и досрочно завершила акцию протеста.
В Омске обокрали Деда Мороза у центральной елки
Преступник, укравший мешок, задержан.
В Омске закончились живые ели и сосны
Горожане жалуются, что в некоторых районах города елочные базары уже закрыты.
В омском аэропорту в Новый год задержали все утренние рейсы
Пассажиры ожидали от 10 минут до полутора часов.
Путин пожелал омичам «здоровья и всего самого доброго»
Президент прислал телеграмму Виктору Назарову.
«ИдеалСтрой» уехал? «ИдеалСтрой» переехал!
Незаметно для омичей строительный городок компании «ИдеалСтрой» сменил место дислокации. Новым местом оказалась территория старой автобусной конечной у Речного вокзала на пл. Бухольца.
В Омске загорелось кафе «Очаг» на Красном Пути
Несмотря на пожар, администрация заведения не спешила эвакуировать гостей.
Перед Новым годом омичи выстроились в очередь за лотерейными билетами
Наступающий праздник заставил горожан поверить в чудо.
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Второй год подряд газета «Деловой Омск» публикует проект «Бизнес-Оскар». Но в этот раз победителей выбирали не журналисты, а сами предприниматели — владельцы и топ-менеджеры омских ...
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«Авангард» подписал партнерское соглашение с компанией Lindal
«Ястребы» будут сотрудничать с мировым лидером в области строительства домов из красного кедра. Соглашение подписано сроком на полтора года.
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«Ваш Ореол» подвел итоги последних 12 месяцев и отметил самые интересные события.
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«Ваш Ореол» учредил для нерадивых чиновников девять номинаций.
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История стартапа: «чистый» бизнес от Романа Луща
«Когда б вы знали, из какого сора...» вырастает бизнес. Тридцатилетние предприниматели Роман Лущ и Роман Мусиенко решили заняться неожиданным для молодых людей делом — мусороперевозкой. Компания ...
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«Вкусного и лучшего Нового года! Ваша «Лузинская крыночка»
Уже совсем скоро куранты начнут отсчёт нового 2017 года. Самые щедрые угощения, искренние пожелания добра и счастья - всё это будет в волшебную новогоднюю ночь! А пока в преддверии праздника хозяйки думают, ...
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Виктор Скуратов: «В Америке можно зайти на рынок и «отпиливать» свою долю, а здесь не от чего «отпиливать»
Две иконы омского бизнеса. Два Виктора — Шкуренко и Скуратов. Два поколения предпринимательства. Два победителя премии «Бизнес-Оскар-2016». О выручке, губительном росте, региональных фишках и ...
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Евгения Климанова: «Как без лишних эмоций подвести итоги года?»
Гендиректор компании «Делфи» Евгения Климанова делится опытом о том, как не впасть в ступор, анализируя былые ошибки и определяя бизнес-стратегию на будущий год.
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Четырехчасовая конференция Путина: провокационные и не очень вопросы президенту
На встречу с главой государства аккредитованы почти 1440 российских и иностранных журналистов.
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Какой бизнес больше всего заработает на новогодних праздниках?
Считается, что хороший декабрь год кормит. Насколько прибыльным выдался этот декабрь для омских предпринимателей и чего они ждут от горячей поры, выяснил «ДО».
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Степан Бонковский: «Если нет поддержки губернатора, зачем раскалывать партию»
Депутата Заксобрания во второй раз оставили без поста главы регионального отделения партии, но на это он, судя по его интервью «Новому Омску», не обижен.
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Как прошел год для омских газелей бизнеса: от «суперплодотворно» до «сложно»
В 2016 году многие омские предприниматели стали гораздо меньше говорить о кризисе, большинство из них уже сумели перестроить рабочие процессы в соответствии с новой реальностью, хотя некоторые сферы все еще ...
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«Крыночку» оденут в золото и серебро
Продукцию предприятия «Лузинское молоко» украсят золотые и серебряные логотипы победителя конкурса «100 лучших товаров России». Высоким знаком качества эксперты общественно-государственного ...
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Естай Джангунаков: «Чтобы попасть к нам, надо пройти проверку на психологическую выносливость»
В России закончился первый этап формирования новой структуры — Федеральной службы войск национальной гвардии. Она создана на базе внутренних войск. Также в нее вошли подразделения вневедомственной охраны, ...
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Как праздник назовешь: Топ-7 самых забавных названий новогодних событий в Омске
Омичи крайне вежливы: они поздороваются с грядущими 365 днями целых 15 раз.
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Редакционная «кухня»: онлайн-трансляция рабочего Нового года
Чатик команды, пребывающей в новогоднем настроении.
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Дед Мороз в Омске: «Дети просят в подарок смартфоны и другие гаджеты»
Сказочный волшебник рассказал о необычных просьбах ребятишек и о том, есть ли у него супруга.
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Где омичам погулять в Новый год: карта праздничных мероприятий
«Новый Омск» выяснил, где горожанам можно отметить главный праздник.
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Тот, кто считает ноябрь самым скучным месяцем, просто не читал нашего проекта. В честь Всемирного дня мужчин мы запускаем «Брутальный сезон» и делимся горячими спецпредложениями от известных омских ...
№51_(154) от 26 декабря 2016
№52(937) от 28 декабря 2016
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Успеть за 8 дней: Список новогодних дел из 10 пунктов
Чтобы избавить вас от решения таких сложных аналитических вопросов, как «куда пойти» и «чем заняться», вашему вниманию 10 дел, которые необходимо успеть сделать в новогодние каникулы.
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Пять мест в Омске, куда сходить с семьей в новогодние праздники
Рассказываем, где будут самые интересные мероприятия.
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Дарт Вейдер vs Дед Мороз: «Звездные войны» в омском «Арлекине»
В театре кукол и маски «Арлекин» состоялась премьера сказки «Новогодняя история игрушек». Режиссером спектакля выступила руководитель омского театра «Третий круг» Флора ...
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«Ирония судьбы, или С легким паром», «Менты», «Интердевочка» — к созданию этих и многих других популярных медиапродуктов приложили руку омичи. К Международному Дню кино ...
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Над нашей зоной: Топ-10 творческих проектов омских зеков
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Рожденные словом: мемы и тролли как следствие пресс-конференций Путина
«Новый Омск» вспомнил, что будоражило умы россиян после минувших выступлений президента.
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Каменные джунгли: 10 самых красивых зданий Омска
«Деловой Омск» совместно с экспертами в сфере архитектуры и градостроительства составил рейтинг сооружений, которые являются лицом нашего города.
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Не отпускай тепло: 10 простых омских историй про любовь
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Достоин ли ты поцелуя Брежнева
Девять вопросов о дружеских засосах главы СССР эпохи застоя ко дню рождения Леонида Ильича.
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Будь как Бут: когда игроки «Авангарда» отрастят себе усы?
«Новый Омск» вдохновился усами новенького «ястреба» Дэвида Бута и решил поиграть не только смыслами, но и графическими штампами.