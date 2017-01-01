Через полгода в Омске должна появиться новая транспортная сеть
Чиновники прокомментировали проблему пассажирских перевозок в нашем городе.
В Омске олень перепрыгнул через двухметровый забор в поисках подруги
Горожане заметили зверя свободно гуляющим по парку 30-летия ВЛКСМ.
Свиней, живущих в «ГАЗели» на Левом берегу, забрал омский Россельхознадзор
Сейчас животные находятся на карантине под присмотром ветеринаров.
«ГейЛокатор» насчитал в Омске почти 15 000 гомосексуалистов
Сайт аренды жилья для туристов запустил аналитический сервис по поиску геев в российских городах.
Главный дорожник Омской области Фрикель уходит из правительства
Способствовать его увольнению мог замгубернатора Станислав Гребенщиков.
Чтобы вывезти снег, мэрия Омска наймет самосвалы за 6 млн
Собственными силами город может убрать только половину завалов.
«ОмскВодоканал» начал прием заявок на поздравления с участием ростовой куклы «Капля»
«Росводоканал Омск» (ОАО «ОмскВодоканал») начал прием заявок на персональные поздравления с участием символа компании — ростовой куклы «Капля».
В Омске задержали студентов с 1,5 килограммами «соли»
Вес свертков «тянет» на пожизненное заключение.
В Омской области назначат ответственных за борьбу с допингом в спорте
За решение проблемы будут отвечать должностные лица регионального минспорта и минздрава.
В Омской области приговор за кражу рачка с озера Эбейты ужесточили с 4,5 до 10 лет
Дерзкие грабители украли 600 мешков с ценным грузом, не скрываясь от свидетелей.
Омские единороссы отказались голосовать за возврат льгот по коммуналке педагогам
Фракция почти в полном составе бойкотировала голосование на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области.
Винокуров хочет урезать нормативы заготовки древесины для строительства жилья в 1,5 раза
Спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский зарубил инициативу на корню.
Омский бомбила потребовал с приезжего 3400 рублей за такси
В такую стоимость оценил таксист 17 км пути от ж/д вокзала до улицы Герцена.
ИКЕА снизила цены на каждый пять товар в ассортименте
Таким образом руководство хочет сохранить покупателя, у которого ощутимо снизились доходы.
Омские перевозчики, у которых остались «Газели», могут вообще потерять маршруты
Все зависит от нюансов в составлении документов.
Омский дептранспорта все-таки приступил к ликвидации «Газелей»
Отсрочка продлилась почти год. «Под нож» пойдут 384 авто.
За год на переходах в Омске 9 пешеходов погибли и 307 пострадали
Почти в каждом случае негативную роль сыграли дорожные условия.
В омской ГИБДД сообщили официальную информацию о ДТП с участием пьяного экс-судьи
Он пытался вернуться за руль, но ему не позволили очевидцы.
13-летний омский паркурщик упал из-за селфи и пролетел два этажа
Подросток выжил и лечится в стационаре.
Расходы депутатов Заксобрания Омской области сократили на треть
Высвободившиеся средства направили на повышение зарплат их помощникам.
В соцсети появилось видео пьяной езды экс-судьи по метромосту в Омске
Запись была сделана на видеорегистратор.
Омскому экс-главе района Тарасову придется заплатить 7 млн и отсидеть 4 года
Мягкий условный приговор без возмещения ущерба ужесточили.
Омский депутат Свешникова подала в суд на приставов, арестовавших ее авто
Как рассказала «Новому Омску» народный избранник, заявление она подала 23 января.
В ДТП с пятью погибшими на трассе Омск — Муромцево винят трезвого водителя
Вина за тяжкие последствия посмертно может лечь на мужчину за рулем ПАЗа, несмотря на то что пьян был водитель инкассаторской «Газели».
В Омской области приняли закон о постоплате эвакуатора и штрафстоянки
Теперь забрать автомобиль можно сразу после устранения причины его задержания.
Омская мэрия согласилась предоставить предпринимателям отсрочку за аренду земли
Омский горсовет одобрил такое решение сразу в двух чтениях.
В Омске блондинка на «четверке» стала супергероем, вытащив из сугроба чужую машину
Мужчины с этой задачей не справились.
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Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»
Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.
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Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?
Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...
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Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему
Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».
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Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?
Предприниматели Омской области в прошлом году активно осваивали новые рынки сбыта своей продукции. Самым перспективным из них единогласно признан Китай. При должной поддержке властей в обозримом будущем он может ...
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Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»
Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.
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Девять вопросов и ответов по делу судьи Москаленко: новые подробности
Источник детально рассказал «Новому Омску» неизвестные ранее моменты расследования
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В Омской области чествуют лучших журналистов — трансляция
В библиотеке им. А. С. Пушкина проходит церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства, посвященного 300-летию Омска.
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Александра Подледнова: «Иногда нас размещают в гостевом доме Ингвара Кампрада, и мы завтракаем на его кухне»
В сентябре в «ИКЕА Омск» в пятый раз за последние семь лет сменился директор. «ДО» выяснил причины частой ротации кадров, узнал, какой вклад в ассортимент магазина сделали омичи и ждать ли ...
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Конспект «Нового Омска»: почему наступил закат клуба-долгожителя «Атлантида»
Что было, что будет, чем сердце успокоится — журналистам рассказали в получасовом разговоре.
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Игорь Федоров: «Быть или не быть муниципальному транспорту?»
Этот гамлетовский вопрос уже несколько лет стоит перед муниципальным транспортом нашего города, особенно его автобусной частью. Обновлять парк не на что, переработки запрещены, долги перевалили за 300 млн ...
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Родом из 90-х: бизнес с 25-летней выдержкой
В 2016 году сразу несколько крупных компаний отпраздновали четверть века со дня основания. «Деловой Омск» вспомнил, как они начинали дело в грозном и неспокойном 91-м.
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«Свое дело. Итоги»: омские стартаперы рассказали, как прошел их год
В рубрике «Свое дело» в 2016 году «ДО» написал о 50 проектах и их авторах, которые рискнули открыть свой бизнес в Омске. Были среди них и совсем свежие стартапы, и предприятия с многолетней ...
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Тираны или молодые миллионеры: кто больше всех возмущался материалами «ДО» в 2016 году?
«Деловой Омск» вспоминает самые резонансные обложки 2016 года.
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Почему в Омск никогда не зайдет Rolls-Royce: какие автофраншизы побывали на местном рынке с 2000 года?
«ДО» собрал историю движения мировых автофраншиз по омскому рынку за последний десяток лет, чтобы определить главных игроков с самыми «набитыми» портфелями, попрощаться с окончательно ...
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Бюджет Омской области: на что увеличили финансирование, а на что урезали
«Ваш Ореол» изучил главный финансовый документ региона и сравнил цифры.
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Омское студенчество: экзамен по теме
Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.
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Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»
О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.
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История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века
Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...
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Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»
О жизни независимых музыкантов, ненависти к пафосным приемам и детях, зачатых под «Animal ДжаZ», — в нашем интервью с бессменным лидером группы.
№03_(156) от 23 января 2017
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О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.
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Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»
Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.
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Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.
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В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».
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ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска
«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.
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Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017
Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.
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А ты житель омской «Атлантиды»?
С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».
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Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»
За два дня до официальной премьеры «Класс» посмотрел мистическую картину от создателей «Битвы экстрасенсов» и теперь точно знает, почему секс до свадьбы — всегда хорошая идея.
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Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»
«Класс» протестировал Fujifilm Instax Wide 300. Фоточки, улыбки, гирлянды — вот это все.
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Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР
Если отдать дань великолепной четверке хочется, а возможности улететь на другую часть света не представляется, к вашем услугам карта ближайших к Омску монументов, посвященных «битлам».
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Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет
«Новый Омск» решил узнать побольше о празднике, который, по самым смелым подсчетам, отмечает каждый второй россиянин.