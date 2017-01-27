Обучение в Омском госуниверситете подорожает с 1 марта
В вузе анонсировали рост стоимости образовательных услуг на 4%.
В Омске владелицу фирмы «Пентхаус-Риэлт» заселили в колонию
Марина Аветисян признана виновной в крупном мошенничестве.
В новогоднюю ночь в Омске родились 28 малышей
Практический под бой курантов появилась на свет Анастасия.
В Омске открылась еще одна полноценная кофейня «Тинто»
Ранее заведение функционировало только в экспресс-формате, без столиков.
Омская команда КВН, ставшая лучшей в сезоне, отказалась от Сочи
«Сборная села Васисс» не поедет на «КиВиН-2017».
Вахрушева вернет бизнесмену Бабикову два вместо 17 млн рублей по кредиту
Суд вынес решение по иску одного из богатейших людей Омска.
В Омске «ликвидированные» маршрутки продолжают кататься под окнами мэрии
Уже сегодня начались рейды на дорогах, нарушителям грозит до 300 тысяч рублей штрафа.
Недельный эпидпорог по ОРВИ в Омской области превышен на 7,7%
Более 70% заболевших — дети.
Омская агломерация: какие дороги будут ремонтировать в 2017 году
«Новый Омск» приводит выдержки из проекта программы «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» на 2017 год.
Красавица пресс-секретарь Тамара Дубинец уходит из минстроя Омской области
Она переходит на работу в «СМИ 55».
На окраине Омска мужчина в тапках украл продукты у пенсионерки
Преступник, обутый не по погоде, ограбил пожилую женщину по пути из магазина.
У двух омичей изъяли полкило гашишного масла
Мужчинам грозит до лесяти лет лишения свободы и штраф.
Футболисты «Иртыша», несмотря на заявления тренера, продолжат играть
Дереповский в конце прошлого сезона говорил, что клубу грозит вымирание.
Омский суд оставил Гамбурга без надежды на освобождение
Касационные жалобы адвокатов не удовлетворили.
Омич наткнулся на проволоку в колбасе
Посторонний предмет удалось обнаружить при нарезке.
Омичи в 1,5 раза чаще вызывали скорую на Новый год
Всего за праздники экстренная медицинская помощь была оказана около 14 тыс. раз.
В Омске инспектора ДПС уволили после пьяного ДТП в новогодние каникулы
Помощь медиков потребовалась двум детям из встречного авто.
Омский театр набирает в труппу актеров без образования
«Кислород» проведет два прослушивания в январе.
Минфин Омской области стал самым экономным ведомством в 2016 году
Министерство сэкономило региональному бюджету более 1 млрд рублей на госзакупках.
В Омске водитель «Хаммером» очищал улицу от снега
Правда, уборкой он занялся только для нужд шиномонтажа.
Все отремонтированные в Омске дороги проверят на дефектность
Контроль качества начнется с наступлением тепла, устранять огрехи по гарантии будут подрядчики.
В омском селе близ Тары обнаружили подземные ходы
Журналист предположил, что в подземельях может быть спрятано золото Колчака.
Омский боец Александр Шлеменко: «Бывшему депутату Яну Зелинскому не давала покоя наша школа»
Известный спортсмен рассказал о троллях в интернете и о том, кто «копал» под него в родном городе.
В Омской области все-таки нашли деньги на индустриальный парк «Солнечный»
Годом ранее для проекта искали сумму в четыре раза больше.
Анатолий Тиль не скрывал слез на прощании с Юрием Глебовым
На церемонии присутствует и вдова бывшего градоначальника.
Особенных детей поздравили с Новым Годом и Рождеством
Новый год, Рождество — чудесные праздники, связанные с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Многие дети с особенностями развития, дети из малообеспеченных, многодетных ...
Омич едва не убил пьяного незнакомца с особой жестокостью
Потерпевший находится в больнице с ожогами 30% тела.
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Законы Омской области, вступившие в силу после боя курантов
Новый год – это не только новые мечты и цели, но и новые законы, по которым мы будем жить. Далеко не все из них, принятые депутатами Законодательного Собрания Омской области, на руку жителям региона, но ...
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Рейтинг медиамира: лучшие сайты, редакторы, журналисты и пропагандисты Омска
Дорогие читатели, коллеги, друзья, перед вами первый альтернативный рейтинг событий омской медиасферы за 2016 год.
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Второй год подряд газета «Деловой Омск» публикует проект «Бизнес-Оскар». Но в этот раз победителей выбирали не журналисты, а сами предприниматели — владельцы и топ-менеджеры омских ...
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Год непростой, но вы держитесь: что говорил Назаров омичам под Новый год
«Новый Омск» вспомнил тексты, которые 31 декабря произносил глава региона.
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«Авангард» подписал партнерское соглашение с компанией Lindal
«Ястребы» будут сотрудничать с мировым лидером в области строительства домов из красного кедра. Соглашение подписано сроком на полтора года.
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«Ваш Ореол» подвел итоги последних 12 месяцев и отметил самые интересные события.
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«Ваш Ореол» учредил для нерадивых чиновников девять номинаций.
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История стартапа: «чистый» бизнес от Романа Луща
«Когда б вы знали, из какого сора...» вырастает бизнес. Тридцатилетние предприниматели Роман Лущ и Роман Мусиенко решили заняться неожиданным для молодых людей делом — мусороперевозкой. Компания ...
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«Вкусного и лучшего Нового года! Ваша «Лузинская крыночка»
Уже совсем скоро куранты начнут отсчёт нового 2017 года. Самые щедрые угощения, искренние пожелания добра и счастья - всё это будет в волшебную новогоднюю ночь! А пока в преддверии праздника хозяйки думают, ...
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Виктор Скуратов: «В Америке можно зайти на рынок и «отпиливать» свою долю, а здесь не от чего «отпиливать»
Две иконы омского бизнеса. Два Виктора — Шкуренко и Скуратов. Два поколения предпринимательства. Два победителя премии «Бизнес-Оскар-2016». О выручке, губительном росте, региональных фишках и ...
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Евгения Климанова: «Как без лишних эмоций подвести итоги года?»
Гендиректор компании «Делфи» Евгения Климанова делится опытом о том, как не впасть в ступор, анализируя былые ошибки и определяя бизнес-стратегию на будущий год.
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Четырехчасовая конференция Путина: провокационные и не очень вопросы президенту
На встречу с главой государства аккредитованы почти 1440 российских и иностранных журналистов.
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Какой бизнес больше всего заработает на новогодних праздниках?
Считается, что хороший декабрь год кормит. Насколько прибыльным выдался этот декабрь для омских предпринимателей и чего они ждут от горячей поры, выяснил «ДО».
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Степан Бонковский: «Если нет поддержки губернатора, зачем раскалывать партию»
Депутата Заксобрания во второй раз оставили без поста главы регионального отделения партии, но на это он, судя по его интервью «Новому Омску», не обижен.
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Как прошел год для омских газелей бизнеса: от «суперплодотворно» до «сложно»
В 2016 году многие омские предприниматели стали гораздо меньше говорить о кризисе, большинство из них уже сумели перестроить рабочие процессы в соответствии с новой реальностью, хотя некоторые сферы все еще ...
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365 шансов: как правильно спланировать год
«Класс» узнал, как инвестировать грядущие дни в счастливую жизнь.
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Восстать за 24 часа: как подготовиться к понедельнику после праздников
Советы косметолога, спортсмена, психотерапевта и специалиста по здоровому питанию.
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Рождественские предсказания от губернатора Омской области
Не знаете, как поступить? Хотите заглянуть в будущее? Желаете узнать, как сложится год Петуха? Виктор Назаров знает правильные ответы.
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Креативный класс: Топ-10 модных мест и событий с хештегом #Омск2016
«Класс» выбрал самые яркие ивенты и заведения, за которые рублем, временем и «лайком» голосовали хипстеры в ушедшем году. 10 номинаций, 10 победителей и наши аплодисменты.
№01_(155) от 09 января 2017
№01(938) от 04 января 2017
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И вот она нарядная на праздник к нам пришла: какие елки украшают квартиры омских ВИПов
Уже скоро у мусорных контейнеров появятся отработавшие свое новогодние деревья. В преддверии этого «НО» сделал подборку елочек, которые фотографировали омские медийные персоны.
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Гуляй шальная корпоративка: как омские компании провели новогодние вечеринки
Для кого пела Наташа Королева? С кем танцевала Елена Бокая? Как зажигали работники магазина «Магнит» и представители УФСИН? «Новый Омск» подводит итоги новогодних корпоративов омских ...
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Напряги извилины: рейтинг омских квестов
Игра «Выберись из запертой комнаты за час» в Омске настолько популярна, что даже бывалому игроку сложно решить, куда пойти, чтобы получить гарантированное удовольствие. «Новый Омск» решил ...
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Мы выяснили, что было интересного во всех сферах жизни нашего города, и отразили это в цифрах. Штрафы, взятки, цены и многое другое. Читайте в нашем материале, чем жил Омск в ушедшем году.
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Остановись, мгновение: Фотолетопись Омска-2016
«Новый Омск» пересмотрел все фотоальбомы и выбрал самые важные, интересные и показательные снимки года.
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Постновогодний тест: весело ли вы провели праздник?
Если вы читаете этот тест, значит смогли проснуться и не забыли название нашего сайта, чему мы очень рады. Поздравляем вас с наступившим Новым годом и предлагаем проверить, не разучились ли вы весело и беззаботно ...
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Успеть за 8 дней: Список новогодних дел из 10 пунктов
Чтобы избавить вас от решения таких сложных аналитических вопросов, как «куда пойти» и «чем заняться», вашему вниманию 10 дел, которые необходимо успеть сделать в новогодние каникулы.
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Редакционная «кухня»: онлайн-трансляция рабочего Нового года
Чатик команды, пребывающей в новогоднем настроении.
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Дед Мороз в Омске: «Дети просят в подарок смартфоны и другие гаджеты»
Сказочный волшебник рассказал о необычных просьбах ребятишек и о том, есть ли у него супруга.
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На связи с Путиным: «Новый Омск» подводит итоги года с президентом [ВИДЕО]
Несмотря на плотный график, глава государства нашел время и ответил на наши вопросы.
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Пять мест в Омске, куда сходить с семьей в новогодние праздники
Рассказываем, где будут самые интересные мероприятия.