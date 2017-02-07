Омского «ястреба» Меньшикова дисквалифицировали за драку с хоккеистом «Адмирала»
Защитник пропустит один матч и выплатит индивидуальный штраф.
Бывший кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» ищет свидетелей наезда на него автомобиля
Инвалид 1-й группы по зрению был сбит отечественной легковушкой, когда шел в сопровождении жены по улице.
Минимущества Омской области выставит на продажу еще 83 объекта
Суммарная стоимость недвижимости и автомобилей превышает 52 млн рублей.
Омский школьник представит американцам модель марсохода
Робототехник Артем Павленко получил путевку на международную ярмарку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF.
В Омске на Масленицу устроят забег в шерстяных носках
Главная Масленица Омска пройдет на бульваре Мартынова 26 февраля.
Мэрия Омска опять осталась без машин для ямочного ремонта
На аукцион на закупку трех единиц дорожной техники не было подано ни одной заявки.
Омский боец Андрей Корешков загонит в «клетку» «Мэнифийского маньяка»
Спортсмен попытается вернуть в США чемпионский титул Bellator.
Омичи будут смотреть «Золотую маску в кино» по московским ценам
Билеты на прямые трансляции спектаклей в Омске продаются дороже, чем в других городах-участниках проекта.
На объездной дороге у «Арены Омск» Chevrolet Niva встал «на ребро»
Автомобиль вылетел в сугроб и опрокинулся.
Омские журналисты на глазах у Назарова обыграли чиновников в хоккей
Второй товарищеский матч завершился со счетом 5:3 в пользу представителей четвертой власти.
Стало известно, кто запустит рейсы из Омска в города Турции
Регулярными перевозчиками назначены авиакомпания «ИрАэро» и «Северный ветер».
В Омске после жалобы в соцсетях почистили дорожку к БСМП
С момента публикации поста до уборки тротуара прошло около суток.
В Омской области полицейские спасли мать с детьми из огненного плена
Жильцов загоревшегося дома пришлось эвакуировать через разбитое окно.
В Омске пьяного водителя, убегавшего от полицейских, смог остановить только сугроб
Мужчина, находившийся за рулем «девятки», чудом не пострадал.
В Омской области овчарка Женева выследила голодного вора
Задержать злоумышленника удалось по горячим следам.
Омские кабельные сети депутата Павлова оштрафовали на 100 тысяч
В компании голословно заявили, что ее интернет самый быстрый.
Музыка их связала: на каких инструментах играют омичи из власти и бизнеса
Талантливые люди талантливы во всем — среди представителей омской элиты немало музыкально одаренных людей. «ДО» узнал, какие звуки воодушевляют их и на каких инструментах они готовы играть хоть в ...
Аэропорт «Омск-Федоровка» будут охранять за 5790 рублей в день
На объекте выставят круглосуточный пост из трех охранников.
Водителей, не пропустивших пешеходов, будут штрафовать на 2500 рублей
Сейчас штраф составляет 1500 рублей.
Плей-офф близко: «Авангард» отдал «Адмиралу» последний домашний матч регулярки
Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу дальневосточной команды.
В Омске ПАЗик сбил женщину на пешеходном переходе
Омичка не пострадала, благодаря тому, что упала в сугроб.
На трассе Омск — Новосибирск случилось серьезное лобовое столкновение
О пострадавших пока информации нет.
В Омске за час сгорел частный дом — один человек погиб
Причины пожара устанавливаются.
Пресс-секретарь «Единой России» Анна Попадюк покинула свой пост
Девушка будет помощником депутата омского Заксобрания.
Омич вынес лисью шубу из мехового бутика в рюкзаке
Вора задержали дома, там же была и украденная вещь.
Омские студенты просят минздрав РФ провести проверку по факту обнаружения в общежитии туберкулеза
Онлайн-петицию подписали уже 60 участников.
Омичи удивились наличию мяса и хрящей в колбасе
Колбаса из Республики Башкортостан.
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История стартапа: Евгений Помогаев о фруктовых чипсах
Евгений Помогаев открыл производство фруктовых чипсов и овощных цукатов. Компания лишь недавно вышла на рынок, но ее продукцию уже можно найти не только в Омске. Благодаря контракту с крупным сибирским ритейлером, ...
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Александр Бречалов: «Думаете, в Общественной палате все 168 членов работают? Я человек 20 вообще никогда не видел»
Председатель Общественной палаты России, сопредседатель ОНФ и вице-президент «Опоры России» Александр Бречалов пообщался с редактором «ДО» в рамках вручения премии ...
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Виктор Титарев берет интервью у Илкки Салонена: «Россия гораздо лучше, чем ее репутация»
Почему советы директоров ментально так подходят русским, и смогли бы Чичваркин и Тиньков достичь бизнес-высот, если бы над ними довлел этот орган — в беседе Виктора Титарева с банкиром и профессиональным ...
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Чужой среди своих: зачем Омску независимые директора?
В крупнейших российских компаниях наблюдается спрос на независимых членов советов директоров, однако наш город только присматривается к этой практике. «ДО» изучил мировой опыт и выяснил, есть ли ...
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Завтрак из жаб: колонка приглашенного редактора Виктора Титарева
«Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня я выступаю в неожиданном качестве — журналиста, редактора. Как же так вышло?
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Углеродистая цепочка «Межрегионгаза»: хищение на 200 млн, отрицание вины и фамилия Назарова
Сергей Подольный и Алена Бабий заняли места на скамье подсудимых.
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Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры
Генеральный директор АО «ОРТРК» («12 канал») продолжает пополнять нашу коллекцию политических несуразиц сюжетами о незаурядных агитационно-пропагандистских материалах кандидатов из разных ...
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История стартапа: омский хоррор на американских экранах
Руководитель кинокомпании «Карбуш» Павел Латушкин рассказал о том, как фильм, снятый в Омске на любительскую камеру и без профессиональных актеров, удалось вывести в прокат в США, Канаде, ...
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«ДО» выяснил, какие компании стали крупнейшими поставщиками для бюджетников в прошлом году, кто из заказчиков потратил больше всего денег, а кто больше всего сэкономил.
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Улица Ленина-2: что, где, когда?
«Новый Омск» составил профайл одного из главных городских проектов 2017 года.
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Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»
Руководитель Роспатента в интервью «ДО» рассказал, что подавляющая часть промышленных разработок в стране находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для экономики это чревато.
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Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихией
Зима — суровое испытание для муниципальных властей. Чиновники бросают все силы на уборку дорог, но горожане все равно остаются недовольны их работой. «ДО» проанализировал, как снег рушит карьеры ...
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Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»
Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.
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Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?
Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...
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Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему
Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».
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Исчезающий Омск: Топ-10 колоритных «заброшек»
История снаружи, легенды и мифы внутри. Десять пустующих зданий, которые омичи видят ежедневно.
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Лайфхак: как путешествовать с детьми и не пожалеть об этом
Все, что нужно знать, если вы собираетесь лететь в вояж с ребенком.
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Тест: реальный или выдуманный Полежаев?
Первый омский губернатор Леонид Полежаев сегодня празднует 77 лет. Его имя стало легендой, о его жизни сложилось много мифов. Не каждый историк сейчас сможет определить, где там правда, а где — выдумка. Но ...
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Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет
Интервью с его создателем Екатериной Барановской.
№03_(156) от 23 января 2017
№05(942) от 01 февраля 2017
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Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х
«Класс» отобрал лучшие медиатворения телевидения двадцатилетней давности. И больше не спрашивайте, что не так с нашим поколением.
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Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»
Игрок вспомнил детство и рассказал, как пришел в хоккей.
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Омское студенчество: экзамен по теме
Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.
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Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»
О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.
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Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»
О жизни независимых музыкантов, ненависти к пафосным приемам и детях, зачатых под «Animal ДжаZ», — в нашем интервью с бессменным лидером группы.
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История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века
Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...
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О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.
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Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»
Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.
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Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.
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В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».
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ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска
«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.