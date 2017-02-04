История стартапа: Евгений Помогаев о фруктовых чипсах
Евгений Помогаев открыл производство фруктовых чипсов и овощных цукатов. Компания лишь недавно вышла на рынок, но ее продукцию уже можно найти не только в Омске. Благодаря контракту с крупным сибирским ритейлером, ...
Омичей кормят продуктами «из будущего»
На упаковке кисломолочного продукта стоит завтрашняя дата изготовления.
В Омске трамвай протаранил иномарку
Авария произошла на Богдана Хмельницкого.
Губернатор Виктор Назаров отведал в омском цирке домашних булочек
После критики министра культуры РФ ассортимент в буфете кардинально поменялся.
Омич купил на рынке мясо с чипом
Теперь покупатель мяса «с начинкой» гадает, что это за предмет и каково его происхождение.
Омичи активнее других сибиряков покупают ОСАГО через интернет
За январь в Омской области дистанционно оформлено 2664 полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.
Проект со светящимися башнями-парковками на улице Тарской в Омске признали лучшим
В «Меге» подвели итоги конкурса по преобразованию омской «Дороги к храму».
В Омске на ходу задымился троллейбус
Пострадавших нет.
Отстрелялся: омский биатлонист Игорь Малиновский взял титул чемпиона Европы
Спортсмен безупречно провел свою первую гонку на первенстве по биатлону в чешском городе Нове-Место.
Обновленный ОДН может лишить омичей текущего ремонта и обанкротить УК
Нововведение грозит серьезными проблемами.
Похититель «Мазды 3» в Омске отогнал авто всего на 10 метров с места кражи
Омские правоохранители нашли машину на пустыре и вернули владелице.
В Омске бизнесмен хранил в бараке 550 бутылок алкоголя неизвестного происхождения
Нарушение грозит штрафом от 200 до 300 тыс. рублей.
Сбербанк выдаст Омской области два трехмиллиардных кредита
Государственные контракты будут заключены на три года по начальной цене — 1,89 млрд рублей.
Две омички пострадали при столкновении легковушки Renault и автобуса
Пострадали двое.
В омском фонде капремонта нет денег на установку видеокамер по рекомендации минстроя РФ
В качестве альтернативы в ведомстве рассматривают возможность выкладки подробных фотоотчетов.
ОмГУПС ищет через госзакупки человека, который «натаскает» будущего доктора наук
Для этого университет потратит 125 тыс. рублей
Сын экс-депутата Романова, протаранившего «Елки-Палки», пытается сохранить права
23-летний молодой человек оспаривает решение суда первой инстанции.
В Омске начали судить сотрудника банка, который украл 5,2 млн рублей, чтобы делать ставки
Мужчина возместил менее 2% ущерба.
В Омской области на карантин ушли 578 образовательных учреждений
457 школ и 50 детских садов закрыты полностью.
Коломийца вводят в антикоррупционную комиссию Омской области
После ухода его предшественника в региональном УМВД Юрия Томчака ни одного представителя полиции в комиссии не было.
Олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко не дали выбрать президента федерации бокса
Спортсмена не пустили на заседание в Москве.
Капремонтом лифтов в Омске заинтересовалась полиция
В конце января уже было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
Омские пожарные спасли десять грузовиков от огня
Ущерб мог составить 10 миллионов рублей.
Наркомана, взявшего 13-летнюю омичку в заложницы, отправили в СИЗО
Евгений Завагин, напомним, 1 февраля с ножом вломился в дом на 11-й Северной.
В Омской области может похолодать до -32 градусов
Морозы будут сопровождаться довольно сильным ветром.
Омич взял в заложники 13-летнюю девочку под действием нового наркотика
Адвокат обвиняемого сказала, что Завагин — «нормальный мужчина».
На трассе Омск — Тюмень перевернулась фура
Пострадавших в аварии нет.
288
Виктор Титарев берет интервью у Илкки Салонена: «Россия гораздо лучше, чем ее репутация»
Почему советы директоров ментально так подходят русским, и смогли бы Чичваркин и Тиньков достичь бизнес-высот, если бы над ними довлел этот орган — в беседе Виктора Титарева с банкиром и профессиональным ...
166
Чужой среди своих: зачем Омску независимые директора?
В крупнейших российских компаниях наблюдается спрос на независимых членов советов директоров, однако наш город только присматривается к этой практике. «ДО» изучил мировой опыт и выяснил, есть ли ...
5251
Завтрак из жаб: колонка приглашенного редактора Виктора Титарева
«Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня я выступаю в неожиданном качестве — журналиста, редактора. Как же так вышло?
396
Углеродистая цепочка «Межрегионгаза»: хищение на 200 млн, отрицание вины и фамилия Назарова
Сергей Подольный и Алена Бабий заняли места на скамье подсудимых.
5821
Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры
Генеральный директор АО «ОРТРК» («12 канал») продолжает пополнять нашу коллекцию политических несуразиц сюжетами о незаурядных агитационно-пропагандистских материалах кандидатов из разных ...
626
История стартапа: омский хоррор на американских экранах
Руководитель кинокомпании «Карбуш» Павел Латушкин рассказал о том, как фильм, снятый в Омске на любительскую камеру и без профессиональных актеров, удалось вывести в прокат в США, Канаде, ...
6621
«ДО» выяснил, какие компании стали крупнейшими поставщиками для бюджетников в прошлом году, кто из заказчиков потратил больше всего денег, а кто больше всего сэкономил.
707
Улица Ленина-2: что, где, когда?
«Новый Омск» составил профайл одного из главных городских проектов 2017 года.
762
Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»
Руководитель Роспатента в интервью «ДО» рассказал, что подавляющая часть промышленных разработок в стране находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для экономики это чревато.
8291
Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихией
Зима — суровое испытание для муниципальных властей. Чиновники бросают все силы на уборку дорог, но горожане все равно остаются недовольны их работой. «ДО» проанализировал, как снег рушит карьеры ...
2282
Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»
Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.
662
Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?
Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...
3141
Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему
Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».
379
Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?
Предприниматели Омской области в прошлом году активно осваивали новые рынки сбыта своей продукции. Самым перспективным из них единогласно признан Китай. При должной поддержке властей в обозримом будущем он может ...
13811
Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»
Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.
327
Лайфхак: как путешествовать с детьми и не пожалеть об этом
Все, что нужно знать, если вы собираетесь лететь в вояж с ребенком.
19123
Тест: реальный или выдуманный Полежаев?
Первый омский губернатор Леонид Полежаев сегодня празднует 77 лет. Его имя стало легендой, о его жизни сложилось много мифов. Не каждый историк сейчас сможет определить, где там правда, а где — выдумка. Но ...
10252
Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет
Интервью с его создателем Екатериной Барановской.
16652
Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х
«Класс» отобрал лучшие медиатворения телевидения двадцатилетней давности. И больше не спрашивайте, что не так с нашим поколением.
№03_(156) от 23 января 2017
№05(942) от 01 февраля 2017
10521
Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»
Игрок вспомнил детство и рассказал, как пришел в хоккей.
16634
Омское студенчество: экзамен по теме
Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.
1211
Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»
О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.
1371
Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»
О жизни независимых музыкантов, ненависти к пафосным приемам и детях, зачатых под «Animal ДжаZ», — в нашем интервью с бессменным лидером группы.
1082
История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века
Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...
13281
О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.
1213
Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»
Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.
1815
Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.
1298
В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».
23864
ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска
«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.
10221
Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017
Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.