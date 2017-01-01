«Свое дело. Итоги»: омские стартаперы рассказали, как прошел их год

В рубрике «Свое дело» в 2016 году «ДО» написал о 50 проектах и их авторах, которые рискнули открыть свой бизнес в Омске. Были среди них и совсем свежие стартапы, и предприятия с многолетней ...