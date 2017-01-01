Омскому режиссеру Павленко накануне премьерного показа фильма посоветовали вырезать две сцены с порнографией
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В Омской области дотла сгорел магазин «Солнышко»
Пожар тушили три часа.
В омской «Победе» водитель электроштабелера разгромил витрину со спиртными напитками
Пенные напитки растеклись по полу магазина.
В Омской области задержали браконьеров, которые охотились на косуль вместо зайцев
Горе-охотникам грозит до двух лет лишения свободы.
После матерного обращения омича в адрес мэра дорогу на одной из улиц почистили от снега
С момента записи прошли ровно сутки.
«Новый Омск» дарит рекламу за репост
Мы любим преподносить своим подписчикам полезные подарки!
Омичи не хотят соседствовать с приютом для беременных
Жителей многоэтажки беспокоит, что соседями по площадке могут стать асоциальные женщины.
На одном омском маршруте проезд подешевел на три рубля
С чем связана такая щедрость частного перевозчика, пока неизвестно.
Омская автоледи на «Мерседесе» въехала в стену торгового комплекса
Об этом сообщили очевидцы во «ВКонтакте».
Самолет с омскими хоккеистами не смог приземлиться в Уфе из-за снегопада
Совершить посадку пилотам пришлось в Ижевске.
Омская полиция будет милосердна к бомжам и бродягам
Целую неделю стражи порядка будут помогать людям без определенного места жительства.
В Омске ветром снесло профлист с ремонтируемой крыши
По счастливой случайности, никто не пострадал.
Омскому режиссеру Павленко накануне премьерного показа фильма посоветовали вырезать две сцены с порнографией
Однако Денис Павленко не согласен с критиками Дома кино.
В Омске в хоккей на валенках заявилась команда омской епархии
Команда священников называется «Русские отцы».
Журналистский «Оскар» в Омске: десятки номинаций и победителей
В Омске наградили победителей конкурса журналистского мастерства, посвященного 300-летию Омска.
В Омске постоялец хостела украл у администратора ноутбук
Молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.
В Птичьей гавани чиновники сражаются в хоккей на валенках
В турнире участвуют 23 команды.
В Омске откроется новый гриль-бар с «честными» ценами
В заведении можно будет поесть на месте и взять еду навынос. Кроме того, акцент хозяева сделают на понятии «цена-качество».
В Омске «Газель» без водителя протаранила магазин
Автомобиль находился на автозапуске.
Омичка на Toyota Rav 4 очень круто сдала назад и врезалась в проезжающий мимо автомобиль
Пострадавших в ДТП нет.
Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»
Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.
Сергей Калинин: «Процессинг ведет к деградации всей сферы нефтепереработки»
Депутаты омского Заксобрания не согласны с позицией «Газпром нефти» по поводу необходимости применения процессинга и настаивают на очной встрече с представителями монополиста.
Омичи массово начали выбрасывать новогодние елки
В том числе и через окно.
Полиграф показал, что хореограф не причастен к исчезновению Анастасии Небукиной
Девушку продолжают искать.
В 14 школах Омска ввели карантин
А в некоторых детских садах ребятишек тоже распустили по домам.
Омский горсовет просят пересмотреть решение о налогах для физлиц
С таким предложением в городскую думу обратился уполномоченный по защите прав предпримателей Юрий Герасименко.
Стали известны подробности последнего вечера Москаленко перед суицидом
Его родственники забили тревогу, когда он не пришел ночевать домой.
Накануне своего исчезновения Анастасия Небукина искала в интернете информацию о ядах
Версия о самоубийстве является приоритетной.
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В Омской области чествуют лучших журналистов — трансляция
В библиотеке им. А. С. Пушкина проходит церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства, посвященного 300-летию Омска.
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Александра Подледнова: «Иногда нас размещают в гостевом доме Ингвара Кампрада, и мы завтракаем на его кухне»
В сентябре в «ИКЕА Омск» в пятый раз за последние семь лет сменился директор. «ДО» выяснил причины частой ротации кадров, узнал, какой вклад в ассортимент магазина сделали омичи и ждать ли ...
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Конспект «Нового Омска»: почему наступил закат клуба-долгожителя «Атлантида»
Что было, что будет, чем сердце успокоится — журналистам рассказали в получасовом разговоре.
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Игорь Федоров: «Быть или не быть муниципальному транспорту?»
Этот гамлетовский вопрос уже несколько лет стоит перед муниципальным транспортом нашего города, особенно его автобусной частью. Обновлять парк не на что, переработки запрещены, долги перевалили за 300 млн ...
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Родом из 90-х: бизнес с 25-летней выдержкой
В 2016 году сразу несколько крупных компаний отпраздновали четверть века со дня основания. «Деловой Омск» вспомнил, как они начинали дело в грозном и неспокойном 91-м.
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«Свое дело. Итоги»: омские стартаперы рассказали, как прошел их год
В рубрике «Свое дело» в 2016 году «ДО» написал о 50 проектах и их авторах, которые рискнули открыть свой бизнес в Омске. Были среди них и совсем свежие стартапы, и предприятия с многолетней ...
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Тираны или молодые миллионеры: кто больше всех возмущался материалами «ДО» в 2016 году?
«Деловой Омск» вспоминает самые резонансные обложки 2016 года.
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Почему в Омск никогда не зайдет Rolls-Royce: какие автофраншизы побывали на местном рынке с 2000 года?
«ДО» собрал историю движения мировых автофраншиз по омскому рынку за последний десяток лет, чтобы определить главных игроков с самыми «набитыми» портфелями, попрощаться с окончательно ...
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Бюджет Омской области: на что увеличили финансирование, а на что урезали
«Ваш Ореол» изучил главный финансовый документ региона и сравнил цифры.
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Омск-канцерогенный: в нашем городе растет количество опасных веществ в атмосфере
Жителям приходится этим дышать и даже есть.
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Судный год: сколько омских ВИПов попали на скамью подсудимых в 2016 году
Прошедший 2016 год оказался богат не только на политические и социально-экономические события в регионе, но и запомнился громкими уголовными разоблачениями и скандальными судами. «ДО» собрал всех тех, ...
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Ресторатор Дмитрий Левицкий: «В Омске открываются новые заведения, значит, город живой»
В начале декабря в Омск приехал московский ресторатор Дмитрий Левицкий, на чьей совести — открытие сети баров «Дорогая, я перезвоню», «Куклы Пистолеты». «Деловой Омск» ...
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Чего ждать омскому бизнесу от 2017 года?
«Деловой Омск» узнал у представителей предпринимательского сообщества и власти, каким они видят новый год.
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Законы Омской области, вступившие в силу после боя курантов
Новый год – это не только новые мечты и цели, но и новые законы, по которым мы будем жить. Далеко не все из них, принятые депутатами Законодательного Собрания Омской области, на руку жителям региона, но ...
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Рейтинг медиамира: лучшие сайты, редакторы, журналисты и пропагандисты Омска
Дорогие читатели, коллеги, друзья, перед вами первый альтернативный рейтинг событий омской медиасферы за 2016 год.
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Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»
Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.
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Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.
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В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».
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ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска
«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.
№01_(155) от 09 января 2017
№03 (940) от 18 января 2017
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Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017
Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.
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А ты житель омской «Атлантиды»?
С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».
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Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»
За два дня до официальной премьеры «Класс» посмотрел мистическую картину от создателей «Битвы экстрасенсов» и теперь точно знает, почему секс до свадьбы — всегда хорошая идея.
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Моментальная редакция: модная камера в руках посленовогоднего «Класса»
«Класс» протестировал Fujifilm Instax Wide 300. Фоточки, улыбки, гирлянды — вот это все.
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Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР
Если отдать дань великолепной четверке хочется, а возможности улететь на другую часть света не представляется, к вашем услугам карта ближайших к Омску монументов, посвященных «битлам».
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Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет
«Новый Омск» решил узнать побольше о празднике, который, по самым смелым подсчетам, отмечает каждый второй россиянин.
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«Викинг»: дорого-богато, но плоско
Несмотря на критику, фильм уже побил российский рекорд по сборам за неделю проката.
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Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года
Осторожно, заголовок не соответствует содержанию рецензии!
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«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)
К юбилею культового бренда мы выяснили, чем отличается новая модель от ставшего допотопным iPnone 6.
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Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?
Областное правительство недавно отпраздновало 13 лет. Все мы любим критиковать власть, давать ей советы, как нужно работать. А давайте проверим, присущи ли вам качества среднестатистического чиновника.
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Буква к букве: Топ-10 популярных омских блогеров
Десять омичей на десяти разных интернет-платформах.