Омский боец Александр Шлеменко о своем сопернике: «У Брэдли крепкая голова»

Омский боец Александр Шлеменко о своем сопернике: «У Брэдли крепкая голова»

Омский кавээнщик Илья Швецов отправился шутить на ТНТ

Омский кавээнщик Илья Швецов отправился шутить на ТНТ

14 февраля в Омской области хотят пожениться 53 пары

14 февраля в Омской области хотят пожениться 53 пары

Омск высмеяли в соцсетях за историю с освящением «трассы смерти»

Омск высмеяли в соцсетях за историю с освящением «трассы смерти»

Таинственная буровая вышка на территории дендропарка

Таинственная буровая вышка на территории дендропарка

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры

22:55

Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры

Генеральный директор АО «ОРТРК» (12 канал - Омск) продолжает пополнять нашу коллекцию политических несуразиц сюжетами о незаурядных агитационно-пропагандистских материалах кандидатов из разных ...

В омских колониях запретили все свидания с заключенными

21:30

В омских колониях запретили все свидания с заключенными

Это связано с эпидемией гриппа.

Двое омичей ограбили пенсионерку, чтобы выпить

20:30

Двое омичей ограбили пенсионерку, чтобы выпить

Одного нападавшего полиция по-прежнему ищет.

На пешеходных переходах Омска в январе сбили 14 человек

19:30

На пешеходных переходах Омска в январе сбили 14 человек

Сотрудники ГИБДД проводят серию рейдов.

Омичей напугал манекен на балконе многоэтажки

18:27

Омичей напугал манекен на балконе многоэтажки

Омичку покусала стая бродячих собак

17:32

Омичку покусала стая бродячих собак

Об этом пострадавшая анонимно сообщила в соцсетях.

Фото

В Татьянин день в Омске прошли ректорские балы

В Татьянин день в Омске прошли ректорские балы

«Росводоканал Омск» призывает горожан не засорять канализацию бытовым мусором

17:54

«Росводоканал Омск» призывает горожан не засорять канализацию бытовым мусором

«Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал») призывает жителей Омска бережней относиться к городской канализации и не засорять её бытовыми отходами.

Омск высмеяли в соцсетях за историю с освящением «трассы смерти»

15:37

Омск высмеяли в соцсетях за историю с освящением «трассы смерти»

Аварийные участки дороги окропили святой водой.

Омские пожарные с трудом за 5 часов потушили частный дом: один человек погиб

14:11

Омские пожарные с трудом за 5 часов потушили частный дом: один человек погиб

Происшествие произошло в Любинском районе.

Омский боец Александр Шлеменко о своем сопернике: «У Брэдли крепкая голова»

13:13

Омский боец Александр Шлеменко о своем сопернике: «У Брэдли крепкая голова»

Наш земляк в начале весны проведет поединок в Москве.

Омскую птицефабрику, на которой произошел взрыв, оштрафовали на 230 тысяч рублей

12:05

Омскую птицефабрику, на которой произошел взрыв, оштрафовали на 230 тысяч рублей

На предприятии нашли множество нарушений.

В Омской области за сутки поймали 16 пьяных водителей

11:00

В Омской области за сутки поймали 16 пьяных водителей

На дорогах произошло 60 аварий и происшествий.

Омский музыкальный театр сегодня празднует юбилей

10:01

Омский музыкальный театр сегодня празднует юбилей

29 января зданию Музыкального театра исполняется 35 лет, в театре в сотый раз будет показан балет «Жизель».

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

07:00

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

Руководитель кинокомпании «Карбуш» Павел Латушкин рассказал о том, как фильм, снятый в Омске на любительскую камеру и без профессиональных актеров, удалось вывести в прокат в США, Канаде, ...

Завтра на Зеленом острове устроят «Зимний переполох»

22:17

Завтра на Зеленом острове устроят «Зимний переполох»

Культурно-спортивный праздник посвятят зимним видам спорта и омским студентам.

Таинственная буровая вышка на территории дендропарка

21:38

Таинственная буровая вышка на территории дендропарка

На фотографиях 60-х гг. на территории дендропарка запечатлена буровая вышка. Какое же ценное сокровище искали там и не из-за него ли с этой землей сегодня связано столько скандалов?

Омский кавээнщик Илья Швецов отправился шутить на ТНТ

21:14

Омский кавээнщик Илья Швецов отправился шутить на ТНТ

Лидер омской команды «Полиграф Полиграфыч» принял участие в передаче «Открытый микрофон» на федеральном канале.

Дисплеи омского цирка выдали сегодня «экраны смерти»

20:07

Дисплеи омского цирка выдали сегодня «экраны смерти»

Фотография с синим экраном, также известным как BSoD, появилась сегодня в паблике Омск Live ЧП.

Кондуктор «двадцатки» спасла пенсионерку

19:05

Кондуктор «двадцатки» спасла пенсионерку

Женщина не растерялась, остановила автобус и вызвала скорую для пассажирки с сердечным приступом.

Омску купили 15 неотложек

18:17

Омску купили 15 неотложек

Все автомобили оснащены всем необходимым для оказания помощи и комфортной транспортировки пациентов.

Мастера парковки: тройное ДТП на обочине

16:03

Мастера парковки: тройное ДТП на обочине

В аварии пострадало только автомобильное железо.

Инспекторы объявили двухдневную охоту на пьяных водителей

14:50

Инспекторы объявили двухдневную охоту на пьяных водителей

Инспекторы объявили двухдневную охоту на пьяных водителей.

Омичи жалуются на вывоз снега в гаражи

14:07

Омичи жалуются на вывоз снега в гаражи

Фотография загруженного снегом самосвала, сдающего к гаражам, появилась в одном из омских пабликов.

Омские полицейские сожгли 14 500 пачек нелегального табака

13:05

Омские полицейские сожгли 14 500 пачек нелегального табака

Объем уничтоженной партии «вытянул» на сумму около 860 тыс. руб.

Моржи готовятся массово обливать омичей из ведра

11:52

Моржи готовятся массово обливать омичей из ведра

Акция «Пробуждение» запланирована на Масленицу, в марте.

В этот уик-энд пройдет последний этап по дрифтингу

11:13

В этот уик-энд пройдет последний этап по дрифтингу

Зрелищные соревнования пройдут на мотодроме ДОСААФ.

Хоть шерсти клок: грабитель утащил печную дверь и сдал ее за сотню

10:59

Хоть шерсти клок: грабитель утащил печную дверь и сдал ее за сотню

Неработающий житель села в Муромцевском районе расстроился, что в доме нечего украсть, поэтому разобрал печку и отправился в пункт металлолома.

Почем закупки для бюджета?Инфографика

Почем закупки для бюджета?

«ДО» выяснил, какие компании стали крупнейшими поставщиками для бюджетников в прошлом году, кто из заказчиков потратил больше всего денег, а кто больше всего сэкономил.

Улица Ленина-2: что, где, когда?Фото

Улица Ленина-2: что, где, когда?

«Новый Омск» составил профайл одного из главных городских проектов 2017 года.

Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»Фото

Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»

Руководитель Роспатента в интервью «ДО» рассказал, что подавляющая часть промышленных разработок в стране находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для экономики это чревато.

Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихиейФото

Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихией

Зима — суровое испытание для муниципальных властей. Чиновники бросают все силы на уборку дорог, но горожане все равно остаются недовольны их работой. «ДО» проанализировал, как снег рушит карьеры ...

Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»

Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»

Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.

Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?

Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?

Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...

Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшемуФото

Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему

Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».

Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?

Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?

Предприниматели Омской области в прошлом году активно осваивали новые рынки сбыта своей продукции. Самым перспективным из них единогласно признан Китай. При должной поддержке властей в обозримом будущем он может ...

Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»

Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»

Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.

Девять вопросов и ответов по делу судьи Москаленко: новые подробностиФото

Девять вопросов и ответов по делу судьи Москаленко: новые подробности

Источник детально рассказал «Новому Омску» неизвестные ранее моменты расследования

В Омской области чествуют лучших журналистов — трансляция

В Омской области чествуют лучших журналистов — трансляция

В библиотеке им. А. С. Пушкина проходит церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства, посвященного 300-летию Омска.

Александра Подледнова: «Иногда нас размещают в гостевом доме Ингвара Кампрада, и мы завтракаем на его кухне»Фото

Александра Подледнова: «Иногда нас размещают в гостевом доме Ингвара Кампрада, и мы завтракаем на его кухне»

В сентябре в «ИКЕА Омск» в пятый раз за последние семь лет сменился директор. «ДО» выяснил причины частой ротации кадров, узнал, какой вклад в ассортимент магазина сделали омичи и ждать ли ...

Конспект «Нового Омска»: почему наступил закат клуба-долгожителя «Атлантида»

Конспект «Нового Омска»: почему наступил закат клуба-долгожителя «Атлантида»

Что было, что будет, чем сердце успокоится — журналистам рассказали в получасовом разговоре.

Игорь Федоров: «Быть или не быть муниципальному транспорту?»Инфографика

Игорь Федоров: «Быть или не быть муниципальному транспорту?»

Этот гамлетовский вопрос уже несколько лет стоит перед муниципальным транспортом нашего города, особенно его автобусной частью. Обновлять парк не на что, переработки запрещены, долги перевалили за 300 млн ...

Родом из 90-х: бизнес с 25-летней выдержкойФото

Родом из 90-х: бизнес с 25-летней выдержкой

В 2016 году сразу несколько крупных компаний отпраздновали четверть века со дня основания. «Деловой Омск» вспомнил, как они начинали дело в грозном и неспокойном 91-м.

Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет

Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет

Интервью с его создателем Екатериной Барановской.

Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х

Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х

«Класс» отобрал лучшие медиатворения телевидения двадцатилетней давности. И больше не спрашивайте, что не так с нашим поколением.

Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»

Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»

Игрок вспомнил детство и рассказал, как пришел в хоккей.

Календарь

01 февраля

Концерт группы «Мураками» в Омске

Концерт группы «Мураками» в Омске

02 февраля

Концерт группы «Тролль Гнет Ель»

Концерт группы «Тролль Гнет Ель»

03 февраля

Набор в театр мод «ОбраZ»

Набор в театр мод «ОбраZ»

05 февраля

Уникальные вечера театральной психотерапии от Лицейского театра

Уникальные вечера театральной психотерапии от Лицейского театра

12 февраля

День зимних видов спорта

День зимних видов спорта

Омское студенчество: экзамен по теме

Омское студенчество: экзамен по теме

Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.

Газета «Деловой Омск»

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Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»

Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»

О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.

Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»

Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»

О жизни независимых музыкантов, ненависти к пафосным приемам и детях, зачатых под «Animal ДжаZ», — в нашем интервью с бессменным лидером группы.

История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть векаФото

История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века

Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...

JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.

Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Фото

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.

Мольер по-русски

Мольер по-русски

В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.

А ты житель омской «Атлантиды»?

А ты житель омской «Атлантиды»?

С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».

Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

Закрой глаза и не дыши: рецензия на русский фильм ужасов «Невеста»

За два дня до официальной премьеры «Класс» посмотрел мистическую картину от создателей «Битвы экстрасенсов» и теперь точно знает, почему секс до свадьбы — всегда хорошая идея.

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