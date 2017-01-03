Министр Колокольцев наказал новому начальнику омского УМВД Коломийцу бороться с коррупциейФото

Министр Колокольцев наказал новому начальнику омского УМВД Коломийцу бороться с коррупцией

В Омске банкротят «Трест-5» из-за долга в 700 тысяч рублей

В Омске банкротят «Трест-5» из-за долга в 700 тысяч рублей

В Омске и области разразилась эпидемия ОРВИ и гриппа: количество заболевших удвоилось

В Омске и области разразилась эпидемия ОРВИ и гриппа: количество заболевших удвоилось

Спасатели назвали самые популярные купели в Омской области

Спасатели назвали самые популярные купели в Омской области

Замглавы минимущества Омской области Аркадия Соловьева уволили — СМИ

Замглавы минимущества Омской области Аркадия Соловьева уволили — СМИ

«Свое дело. Итоги»: омские стартаперы рассказали, как прошел их годФото

«Свое дело. Итоги»: омские стартаперы рассказали, как прошел их год

Омичка, выгнавшая 14-летнего сына на улицу босым, была пьяна — СКР

20:59

Омичка, выгнавшая 14-летнего сына на улицу босым, была пьяна — СКР

Подросток пострадал из-за того, что сделал нетрезвой матери замечание.

Омск, не имея денег на компенсацию стоимости проезда, купит 30 автобусов

20:31

Омск, не имея денег на компенсацию стоимости проезда, купит 30 автобусов

Планируется, что город получит новый подвижной состав уже летом.

Сеть АЗС «Газпромнефть» фиксирует цены на заправку Аи-92 и Аи-95

11:13

Сеть АЗС «Газпромнефть» фиксирует цены на заправку Аи-92 и Аи-95

Сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает своим клиентам начать год с выгодой. Совместная акция с розничной сетью «Лента» пройдет во всех регионах присутствия топливной сети.

В Омске на бесплатные курсы иняза за 2 минуты записалось больше 300 человек

20:15

В Омске на бесплатные курсы иняза за 2 минуты записалось больше 300 человек

Желающих учить иностранные языки было так много, что регистрацию пришлось прекратить уже через несколько минут после начала.

«Тепловая компания», несмотря на обещания Двораковского, не возвращает крупные долги «Газпрому межрегионгаз Омск»

19:57

«Тепловая компания», несмотря на обещания Двораковского, не возвращает крупные долги «Газпрому межрегионгаз Омск»

За год долг вырос в девять раз.

Министр Колокольцев наказал новому начальнику омского УМВД Коломийцу бороться с коррупциейФото

19:43

Министр Колокольцев наказал новому начальнику омского УМВД Коломийцу бороться с коррупцией

Чиновник, специально прилетавший в Омск, обратился к начальнику омской полиции с публичным напутствием.

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В Омске отметили Всероссийский день снега

В Омске отметили Всероссийский день снега

Омичу, купившему куртку за билет «Банка приколов», грозит до двух лет тюрьмы

19:28

Омичу, купившему куртку за билет «Банка приколов», грозит до двух лет тюрьмы

У мужчины было еще 30 декоративных купюр, и всю пачку он собирался выдать за реальные деньги.

На трассе Омск — Тюмень в лобовом столкновении погиб 66-летний мужчина

19:16

На трассе Омск — Тюмень в лобовом столкновении погиб 66-летний мужчина

Джип, которым управлял мужчина, не вовремя вышел на обгон.

В Омске и области разразилась эпидемия ОРВИ и гриппа: количество заболевших удвоилось

19:00

В Омске и области разразилась эпидемия ОРВИ и гриппа: количество заболевших удвоилось

Только официально заболевшими числятся 13 тыс. человек.

Замглавы минимущества Омской области Аркадия Соловьева уволили — СМИ

18:55

Замглавы минимущества Омской области Аркадия Соловьева уволили — СМИ

По сообщениям, чиновнику предъявлено обвинение по уголовному делу.

В Омске вновь пытаются вернуть прямые выборы мэра и глав районов

18:15

В Омске вновь пытаются вернуть прямые выборы мэра и глав районов

С такой законодательной инициативой выступил Совет Кормиловского района.

Омский подрядчик банкротит «дочку» «О’Кея»

18:02

Омский подрядчик банкротит «дочку» «О’Кея»

«Авангардстрой» выполнял монтажные работы для санкт-петербургской строительной компании, возводящей гипермаркеты.

Новый глава омских единороссов назвал Александра Стерлягова своим гуру

17:45

Новый глава омских единороссов назвал Александра Стерлягова своим гуру

Предстоящие выборы в Омский горсовет Юрий Тетянников охарактеризовал словом «тяжелейшие».

Новым начальником омского УМВД официально стал Леонид Коломиец

17:00

Новым начальником омского УМВД официально стал Леонид Коломиец

Любовь Аксенова сохранит должность замруководителя. 

В Омске банкротят «Трест-5» из-за долга в 700 тысяч рублей

16:49

В Омске банкротят «Трест-5» из-за долга в 700 тысяч рублей

Директор Борис Медведев жалуется на экономическую ситуацию.

На злосчастном переходе у ДК Малунцева в Омске сбили школьницу

16:45

На злосчастном переходе у ДК Малунцева в Омске сбили школьницу

10-летнюю девочку транспортировали в городскую больницу с травмами.

На Красном Пути в Омске установили билборд посреди тротуара

16:29

На Красном Пути в Омске установили билборд посреди тротуара

Горожане возмущены тем, что обойти эту конструкцию пешеходам крайне сложно.

Курцаев обжаловал результаты тендера на банкеты для омских чиновников

16:28

Курцаев обжаловал результаты тендера на банкеты для омских чиновников

Жалобу ООО «Девятка» рассмотрят в омском УФАС в ближайшую пятницу.

Офис Бинбанка в центре Омска выставили на продажу

16:17

Офис Бинбанка в центре Омска выставили на продажу

Недвижимость реализуют за 31 млн рублей.

В центре Омска бегает бесхозная енотовидная собака

15:44

В центре Омска бегает бесхозная енотовидная собака

Дикий зверь без ошейника был замечен на бульваре Победы.

Спасатели назвали самые популярные купели в Омской области

15:22

Спасатели назвали самые популярные купели в Омской области

По расчетам, в прорубь окунутся 20 тысяч омичей.

Омичи «закладывали» наркотики в картофелины для маскировки

14:40

Омичи «закладывали» наркотики в картофелины для маскировки

Таким образом двое злоумышленников скрывали свою деятельность.

Спрос на подержанные легковушки в Омске обрушился на 41% за год

14:32

Спрос на подержанные легковушки в Омске обрушился на 41% за год

Покупатели стали чувствительными к малейшим изменениям цен.

Министр МВД Колокольцев уже прибыл в Омск

14:15

Министр МВД Колокольцев уже прибыл в Омск

Церемония с участием министра внутренних дел РФ начнется в ближайщее время.

Пятница 13-го в Омске отметилась двумя крупнейшими пробками

14:09

Пятница 13-го в Омске отметилась двумя крупнейшими пробками

Заторы на метромосту были зафиксированы как утром, так и вечером.

В Омске житель Нефтяников самостоятельно обустроил катокФото

13:59

В Омске житель Нефтяников самостоятельно обустроил каток

«Народный герой» проживает по улице Малиновского.

Прокуратура обнаружила следы коррупции в отмене маршруток в Омске

13:30

Прокуратура обнаружила следы коррупции в отмене маршруток в Омске

Пока нарекания вызвали только формулировки, но проверка продолжается.

Тираны или молодые миллионеры: кто больше всех возмущался материалами «ДО» в 2016 году?

Тираны или молодые миллионеры: кто больше всех возмущался материалами «ДО» в 2016 году?

«Деловой Омск» вспоминает самые резонансные обложки 2016 года.

Почему в Омск никогда не зайдет Rolls-Royce: какие автофраншизы побывали на местном рынке с 2000 года?Инфографика

Почему в Омск никогда не зайдет Rolls-Royce: какие автофраншизы побывали на местном рынке с 2000 года?

«ДО» собрал историю движения мировых автофраншиз по омскому рынку за последний десяток лет, чтобы определить главных игроков с самыми «набитыми» портфелями, попрощаться с окончательно ...

Бюджет Омской области: на что увеличили финансирование, а на что урезали

Бюджет Омской области: на что увеличили финансирование, а на что урезали

«Ваш Ореол» изучил главный финансовый документ региона и сравнил цифры.

Омск-канцерогенный: в нашем городе растет количество опасных веществ в атмосфере

Омск-канцерогенный: в нашем городе растет количество опасных веществ в атмосфере

Жителям приходится этим дышать и даже есть.

Судный год: сколько омских ВИПов попали на скамью подсудимых в 2016 годуИнфографика

Судный год: сколько омских ВИПов попали на скамью подсудимых в 2016 году

Прошедший 2016 год оказался богат не только на политические и социально-экономические события в регионе, но и запомнился громкими уголовными разоблачениями и скандальными судами. «ДО» собрал всех тех, ...

Ресторатор Дмитрий Левицкий: «В Омске открываются новые заведения, значит, город живой»

Ресторатор Дмитрий Левицкий: «В Омске открываются новые заведения, значит, город живой»

В начале декабря в Омск приехал московский ресторатор Дмитрий Левицкий, на чьей совести — открытие сети баров «Дорогая, я перезвоню», «Куклы Пистолеты». «Деловой Омск» ...

Чего ждать омскому бизнесу от 2017 года?

Чего ждать омскому бизнесу от 2017 года?

«Деловой Омск» узнал у представителей предпринимательского сообщества и власти, каким они видят новый год.

Законы Омской области, вступившие в силу после боя курантов

Законы Омской области, вступившие в силу после боя курантов

Новый год – это не только новые мечты и цели, но и новые законы, по которым мы будем жить. Далеко не все из них, принятые депутатами Законодательного Собрания Омской области, на руку жителям региона, но ...

Рейтинг медиамира: лучшие сайты, редакторы, журналисты и пропагандисты Омска

Рейтинг медиамира: лучшие сайты, редакторы, журналисты и пропагандисты Омска

Дорогие читатели, коллеги, друзья, перед вами первый альтернативный рейтинг событий омской медиасферы за 2016 год.

«Бизнес-Оскар-2016». Итоги

«Бизнес-Оскар-2016». Итоги

Второй год подряд газета «Деловой Омск» публикует проект «Бизнес-Оскар». Но в этот раз победителей выбирали не журналисты, а сами предприниматели — владельцы и топ-менеджеры омских ...

Год непростой, но вы держитесь: что говорил Назаров омичам под Новый годВидео

Год непростой, но вы держитесь: что говорил Назаров омичам под Новый год

«Новый Омск» вспомнил тексты, которые 31 декабря произносил глава региона.

«Авангард» подписал партнерское соглашение с компанией Lindal

«Авангард» подписал партнерское соглашение с компанией Lindal

«Ястребы» будут сотрудничать с мировым лидером в области строительства домов из красного кедра. Соглашение подписано сроком на полтора года.

Юбилейный год в Омске

Юбилейный год в Омске

«Ваш Ореол» подвел итоги последних 12 месяцев и отметил самые интересные события.

Омские непочетники года!

Омские непочетники года!

«Ваш Ореол» учредил для нерадивых чиновников девять номинаций.

История стартапа: «чистый» бизнес от Романа Луща

История стартапа: «чистый» бизнес от Романа Луща

«Когда б вы знали, из какого сора...» вырастает бизнес. Тридцатилетние предприниматели Роман Лущ и Роман Мусиенко решили заняться неожиданным для молодых людей делом — мусороперевозкой. Компания ...

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Семь памятников The Beatles на территории бывшего СССР

Если отдать дань великолепной четверке хочется, а возможности улететь на другую часть света не представляется, к вашем услугам карта ближайших к Омску монументов, посвященных «битлам».

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

Пять фактов о Старом Новом годе, который растерял праздничный авторитет

«Новый Омск» решил узнать побольше о празднике, который, по самым смелым подсчетам, отмечает каждый второй россиянин.

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

«Викинг»: дорого-богато, но плоско

Несмотря на критику, фильм уже побил российский рекорд по сборам за неделю проката.

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21 января

«Бред Хэда» в баре Fox hole

«Бред Хэда» в баре Fox hole

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

Не надо ла-ла, или Пять причин не смотреть лучший мюзикл года

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«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

«Новый Омск» утопил iPhone 7 (ВИДЕО)

К юбилею культового бренда мы выяснили, чем отличается новая модель от ставшего допотопным iPnone 6.

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Тест: Получился ли бы из вас хороший чиновник?

Областное правительство недавно отпраздновало 13 лет. Все мы любим критиковать власть, давать ей советы, как нужно работать. А давайте проверим, присущи ли вам качества среднестатистического чиновника.

Буква к букве: Топ-10 популярных омских блогеров

Буква к букве: Топ-10 популярных омских блогеров

Десять омичей на десяти разных интернет-платформах.

Новогоднее послевкусие: что делать с елкойИнфографика

Новогоднее послевкусие: что делать с елкой

Инструкция по экологичному использованию новогодней красавицы, освободившейся от мишуры.

Восстать за 24 часа: как подготовиться к понедельнику после праздников

Восстать за 24 часа: как подготовиться к понедельнику после праздников

Советы косметолога, спортсмена, психотерапевта и специалиста по здоровому питанию.

Рождественские предсказания от губернатора Омской области

Рождественские предсказания от губернатора Омской области

Не знаете, как поступить? Хотите заглянуть в будущее? Желаете узнать, как сложится год Петуха? Виктор Назаров знает правильные ответы. 

Креативный класс: Топ-10 модных мест и событий с хештегом #Омск2016

Креативный класс: Топ-10 модных мест и событий с хештегом #Омск2016

«Класс» выбрал самые яркие ивенты и заведения, за которые рублем, временем и «лайком» голосовали хипстеры в ушедшем году. 10 номинаций, 10 победителей и наши аплодисменты.

И вот она нарядная на праздник к нам пришла: какие елки украшают квартиры омских ВИПовФото

И вот она нарядная на праздник к нам пришла: какие елки украшают квартиры омских ВИПов

Уже скоро в мусорных контейнерах появятся отработавшие свое новогодние деревья. В преддверии этого «Новый Омск» сделал подборку елочек, которые фотографировали омские медийные персоны.

Гуляй шальная корпоративка: как омские компании провели новогодние вечеринкиФото

Гуляй шальная корпоративка: как омские компании провели новогодние вечеринки

Для кого пела Наташа Королева? С кем танцевала Елена Бокая? Как зажигали работники магазина «Магнит» и представители УФСИН? «Новый Омск» подводит итоги новогодних корпоративов омских ...

Напряги извилины: рейтинг омских квестов

Напряги извилины: рейтинг омских квестов

Игра «Выберись из запертой комнаты за час» в Омске настолько популярна, что даже бывалому игроку сложно решить, куда пойти, чтобы получить гарантированное удовольствие. «Новый Омск» решил ...

Омск-2016 в цифрах

Омск-2016 в цифрах

Мы выяснили, что было интересного во всех сферах жизни нашего города, и отразили это в цифрах. Штрафы, взятки, цены и многое другое. Читайте в нашем материале, чем жил Омск в ушедшем году.

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