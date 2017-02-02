Омичи смогут задать накипевшие вопросы по новым правилам начисления ОДН
Горячая линия будет работать четыре часа.
Перед захватом заложницы омич выпрыгнул из окна второго этажа
Региональный Следком сообщил некоторые детали резонансного происшествия.
Двораковский все-таки уволил осужденного и.о. главы депимущества Поморгайло – СМИ
После приговора по уголовному делу чиновник проработал в мэрии еще два месяца.
Сумароков — Сусликову: « У вас еще есть шанс спасти город, страну и космос - бегите из профессии»
Начальник главного управления информационной политики региона письменно ответил издателю, который ранее раскритиковал областные власти за увольнение редакторов областных СМИ.
Мэр Двораковский сравнил отношения с губернатором Назаровым с войной на Донбассе
Градоначальник назвал и причину проблем, какой он ее видит.
На капремонт домов в Омской области готовятся потратить несуществующий миллиард
Реальная сумма будет зависеть от сборов.
Минстрой урезал размер омской агломерации по программе «Безопасные и качественные дороги»
Ремонтировать автомагистрали будут в черте Омска и в радиусе 50 км от него вместо 100.
Ремонтировать дороги в Омске снова начнут мае — Двораковский
Кампания вновь будет масштабной: город получил всего на четверть меньше средств, чем в прошлом году.
Мэр Омска Двораковский обвинил частных перевозчиков в саботаже и получении сверхприбыли
Градоначальник, полномочия которого истекут через полгода, пообещал сохранить муниципальный транспорт.
Министр Бирюков не знает, куда ушел его зам Фрикель
Глава регионального минстроя заверил, что решение о том, кто заменит уволившегося чиновника, будет принято в ближайшее время.
Уволенный главный метеоролог Омска Иванов не добился возвращения на службу
В миллионной компенсации ему также отказали.
Бирюков свалил на мэрию Омска провал в отборе регионов на жилищные субсидии
По словам главы регионального минстроя, это городские чиновники не успели подготовить необходимые для получения федеральных средств документы.
Из-за массовой миграции сибиряков в Центральную Россию сильно сократилась паства РПЦ
О серьезной проблеме рассказал епископ.
Начальник омской полиции Коломиец лично вел переговоры с наркоманом, захватившим девочку
Факт подтвердили в региональном УМВД.
Виктору Лапухину дали 1 млн рублей на тульские баяны
Министр культуры Омской области рад бы купить в детские школы искусств аккордеоны, но на один такой инструмент ушла бы вся федеральная субсидия.
Опубликовали видео задержания наркомана, который взял ребенка в заложники в Омске
Девочка просила пощады, а захватчик, по всей видимости, был неадекватен.
В Омске открылся модный дом молодого модельера Ермека Хапизова
Модный дом KHAPIZOV ERMEK и школа модельеров заработали накануне на омском Арбате.
Назаров и Ко сыграют в хоккей против омских журналистов
Прошлогодняя встреча команд завершилась в пользу областных чиновников.
В Омске мастер по ремонту окон ограбил пенсионерку
Мужчина до сих пор на свободе.
На лыжероллерной трассе в омском парке дрессируют бультерьеров
Вопрос строительства площадок для выгула собак в парках Омска пока под большим вопросом. В настоящее время удалось построить лишь одну площадку на средства омичей.
Россию на «Евровидении» может представить экс-омичка Елена Темникова
Всего в шорт-лист от РФ выдвинули пять кандидатов.
Омский следком возбудил уголовное дело по факту взятия в заложницы 13-летней девочки
Расследование продолжается.
Вера Бирюкова продает счастливые сережки, в которых выиграла Олимпиаду в Рио
Таким образом спортсменка хочет помочь Оксане Келехсаевой, страдающей от онкологии.
Москва урезала субсидии омскому бизнесу почти на 13%
В 2017 году Омской области из федерального бюджета перечислят всего 121 млн рублей.
На окраине Омска загорелся склад пиломатериалов
Пожар тушили 55 пожарных.
В Омске наркоман взял в заложницы 13-летнюю девочку
Угрожая ножом, Евгений Завагин требовал передать ему дозу героина.
Чужой среди своих: зачем Омску независимые директора?
В крупнейших российских компаниях наблюдается спрос на независимых членов советов директоров, однако наш город только присматривается к этой практике. «ДО» изучил мировой опыт и выяснил, есть ли ...
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Завтрак из жаб: колонка приглашенного редактора Виктора Титарева
«Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня я выступаю в неожиданном качестве — журналиста, редактора. Как же так вышло?
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Углеродистая цепочка «Межрегионгаза»: хищение на 200 млн, отрицание вины и фамилия Назарова
Сергей Подольный и Алена Бабий заняли места на скамье подсудимых.
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Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры
Генеральный директор АО «ОРТРК» («12 канал») продолжает пополнять нашу коллекцию политических несуразиц сюжетами о незаурядных агитационно-пропагандистских материалах кандидатов из разных ...
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История стартапа: омский хоррор на американских экранах
Руководитель кинокомпании «Карбуш» Павел Латушкин рассказал о том, как фильм, снятый в Омске на любительскую камеру и без профессиональных актеров, удалось вывести в прокат в США, Канаде, ...
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«ДО» выяснил, какие компании стали крупнейшими поставщиками для бюджетников в прошлом году, кто из заказчиков потратил больше всего денег, а кто больше всего сэкономил.
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Улица Ленина-2: что, где, когда?
«Новый Омск» составил профайл одного из главных городских проектов 2017 года.
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Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»
Руководитель Роспатента в интервью «ДО» рассказал, что подавляющая часть промышленных разработок в стране находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для экономики это чревато.
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Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихией
Зима — суровое испытание для муниципальных властей. Чиновники бросают все силы на уборку дорог, но горожане все равно остаются недовольны их работой. «ДО» проанализировал, как снег рушит карьеры ...
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Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»
Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.
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Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?
Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...
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Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему
Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».
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Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?
Предприниматели Омской области в прошлом году активно осваивали новые рынки сбыта своей продукции. Самым перспективным из них единогласно признан Китай. При должной поддержке властей в обозримом будущем он может ...
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Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»
Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.
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Девять вопросов и ответов по делу судьи Москаленко: новые подробности
Источник детально рассказал «Новому Омску» неизвестные ранее моменты расследования
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В Омской области чествуют лучших журналистов — трансляция
В библиотеке им. А. С. Пушкина проходит церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства, посвященного 300-летию Омска.
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Тест: реальный или выдуманный Полежаев?
Первый омский губернатор Леонид Полежаев сегодня празднует 77 лет. Его имя стало легендой, о его жизни сложилось много мифов. Не каждый историк сейчас сможет определить, где там правда, а где — выдумка. Но ...
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Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет
Интервью с его создателем Екатериной Барановской.
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Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х
«Класс» отобрал лучшие медиатворения телевидения двадцатилетней давности. И больше не спрашивайте, что не так с нашим поколением.
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Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»
Игрок вспомнил детство и рассказал, как пришел в хоккей.
№03_(156) от 23 января 2017
№05(942) от 01 февраля 2017
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Омское студенчество: экзамен по теме
Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.
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Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»
О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.
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Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»
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История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века
Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...
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О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.
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Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»
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Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.
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В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».
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ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска
«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.
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Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017
Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.
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А ты житель омской «Атлантиды»?
С тоской вспоминая закончившуюся в Омске клубную эпоху, «Класс» создал тест на знание «Атлантиды».