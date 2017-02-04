На скамью подсудимых отправили второго бухгалтера преступной группы Мацелевича

На скамью подсудимых отправили второго бухгалтера преступной группы Мацелевича

Омич взял в заложники 13-летнюю девочку под действием нового наркотикаФото

Омич взял в заложники 13-летнюю девочку под действием нового наркотика

Олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко не дали выбрать президента федерации боксаВидео

Олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко не дали выбрать президента федерации бокса

В Омске на ходу задымился троллейбус

В Омске на ходу задымился троллейбус

Исчезающий Омск: Топ-10 колоритных «заброшек»

Исчезающий Омск: Топ-10 колоритных «заброшек»

Александр Бречалов: «Думаете, в Общественной палате все 168 членов работают? Я человек 20 вообще никогда не видел»

Александр Бречалов: «Думаете, в Общественной палате все 168 членов работают? Я человек 20 вообще никогда не видел»

История стартапа: Евгений Помогаев о фруктовых чипсах

07:00

История стартапа: Евгений Помогаев о фруктовых чипсах

Евгений Помогаев открыл производство фруктовых чипсов и овощных цукатов. Компания лишь недавно вышла на рынок, но ее продукцию уже можно найти не только в Омске. Благодаря контракту с крупным сибирским ритейлером, ...

Омичей кормят продуктами «из будущего»

22:13

Омичей кормят продуктами «из будущего»

На упаковке кисломолочного продукта стоит завтрашняя дата изготовления.

В Омске трамвай протаранил иномарку

21:30

В Омске трамвай протаранил иномарку

Авария произошла на Богдана Хмельницкого.

Губернатор Виктор Назаров отведал в омском цирке домашних булочек

21:00

Губернатор Виктор Назаров отведал в омском цирке домашних булочек

После критики министра культуры РФ ассортимент в буфете кардинально поменялся.

Омич купил на рынке мясо с чипом

20:20

Омич купил на рынке мясо с чипом

Теперь покупатель мяса «с начинкой» гадает, что это за предмет и каково его происхождение.

Омичи активнее других сибиряков покупают ОСАГО через интернет

20:00

Омичи активнее других сибиряков покупают ОСАГО через интернет

За январь в Омской области дистанционно оформлено 2664 полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

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Хвойно-хмельная баллада: в Омске выступила группа «Тролль Гнет Ель»

Хвойно-хмельная баллада: в Омске выступила группа «Тролль Гнет Ель»

Проект со светящимися башнями-парковками на улице Тарской в Омске признали лучшим

19:40

Проект со светящимися башнями-парковками на улице Тарской в Омске признали лучшим

В «Меге» подвели итоги конкурса по преобразованию омской «Дороги к храму».

В Омске на ходу задымился троллейбус

19:00

В Омске на ходу задымился троллейбус

Пострадавших нет.

Отстрелялся: омский биатлонист Игорь Малиновский взял титул чемпиона Европы

18:40

Отстрелялся: омский биатлонист Игорь Малиновский взял титул чемпиона Европы

Спортсмен безупречно провел свою первую гонку на первенстве по биатлону в чешском городе Нове-Место.

Обновленный ОДН может лишить омичей текущего ремонта и обанкротить УК

18:15

Обновленный ОДН может лишить омичей текущего ремонта и обанкротить УК

Нововведение грозит серьезными проблемами.

Похититель «Мазды 3» в Омске отогнал авто всего на 10 метров с места кражи

18:08

Похититель «Мазды 3» в Омске отогнал авто всего на 10 метров с места кражи

Омские правоохранители нашли машину на пустыре и вернули владелице.

В Омске бизнесмен хранил в бараке 550 бутылок алкоголя неизвестного происхождения

17:52

В Омске бизнесмен хранил в бараке 550 бутылок алкоголя неизвестного происхождения

Нарушение грозит штрафом от 200 до 300 тыс. рублей.

Сбербанк выдаст Омской области два трехмиллиардных кредита

17:48

Сбербанк выдаст Омской области два трехмиллиардных кредита

Государственные контракты будут заключены на три года по начальной цене — 1,89 млрд рублей.

Две омички пострадали при столкновении легковушки Renault и автобуса

17:26

Две омички пострадали при столкновении легковушки Renault и автобуса

Пострадали двое.

В омском фонде капремонта нет денег на установку видеокамер по рекомендации минстроя РФ

17:12

В омском фонде капремонта нет денег на установку видеокамер по рекомендации минстроя РФ

В качестве альтернативы в ведомстве рассматривают возможность выкладки подробных фотоотчетов.

ОмГУПС ищет через госзакупки человека, который «натаскает» будущего доктора наук

17:08

ОмГУПС ищет через госзакупки человека, который «натаскает» будущего доктора наук

Для этого университет потратит 125 тыс. рублей

Сын экс-депутата Романова, протаранившего «Елки-Палки», пытается сохранить права

16:51

Сын экс-депутата Романова, протаранившего «Елки-Палки», пытается сохранить права

23-летний молодой человек оспаривает решение суда первой инстанции.

В Омске начали судить сотрудника банка, который украл 5,2 млн рублей, чтобы делать ставки

15:55

В Омске начали судить сотрудника банка, который украл 5,2 млн рублей, чтобы делать ставки

Мужчина возместил менее 2% ущерба.

В Омской области на карантин ушли 578 образовательных учреждений

15:30

В Омской области на карантин ушли 578 образовательных учреждений

457 школ и 50 детских садов закрыты полностью.

Коломийца вводят в антикоррупционную комиссию Омской области

15:26

Коломийца вводят в антикоррупционную комиссию Омской области

После ухода его предшественника в региональном УМВД Юрия Томчака ни одного представителя полиции в комиссии не было.

Олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко не дали выбрать президента федерации боксаВидео

15:12

Олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко не дали выбрать президента федерации бокса

Спортсмена не пустили на заседание в Москве.

Капремонтом лифтов в Омске заинтересовалась полиция

14:26

Капремонтом лифтов в Омске заинтересовалась полиция

В конце января уже было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

Омские пожарные спасли десять грузовиков от огня

14:12

Омские пожарные спасли десять грузовиков от огня

Ущерб мог составить 10 миллионов рублей.

Наркомана, взявшего 13-летнюю омичку в заложницы, отправили в СИЗОФото

13:58

Наркомана, взявшего 13-летнюю омичку в заложницы, отправили в СИЗО

Евгений Завагин, напомним, 1 февраля с ножом вломился в дом на 11-й Северной.

В Омской области может похолодать до -32 градусов

13:29

В Омской области может похолодать до -32 градусов

Морозы будут сопровождаться довольно сильным ветром.

Омич взял в заложники 13-летнюю девочку под действием нового наркотикаФото

13:14

Омич взял в заложники 13-летнюю девочку под действием нового наркотика

Адвокат обвиняемого сказала, что Завагин — «нормальный мужчина».

На трассе Омск — Тюмень перевернулась фура

12:48

На трассе Омск — Тюмень перевернулась фура

Пострадавших в аварии нет.

Виктор Титарев берет интервью у Илкки Салонена: «Россия гораздо лучше, чем ее репутация»Фото

Виктор Титарев берет интервью у Илкки Салонена: «Россия гораздо лучше, чем ее репутация»

Почему советы директоров ментально так подходят русским, и смогли бы Чичваркин и Тиньков достичь бизнес-высот, если бы над ними довлел этот орган — в беседе Виктора Титарева с банкиром и профессиональным ...

Чужой среди своих: зачем Омску независимые директора?

Чужой среди своих: зачем Омску независимые директора?

В крупнейших российских компаниях наблюдается спрос на независимых членов советов директоров, однако наш город только присматривается к этой практике. «ДО» изучил мировой опыт и выяснил, есть ли ...

Завтрак из жаб: колонка приглашенного редактора Виктора Титарева

Завтрак из жаб: колонка приглашенного редактора Виктора Титарева

«Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня я выступаю в неожиданном качестве — журналиста, редактора. Как же так вышло?

Углеродистая цепочка «Межрегионгаза»: хищение на 200 млн, отрицание вины и фамилия Назарова

Углеродистая цепочка «Межрегионгаза»: хищение на 200 млн, отрицание вины и фамилия Назарова

Сергей Подольный и Алена Бабий заняли места на скамье подсудимых.

Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры

Александр Малькевич о том, как соцсети и страсть к народной медицине губят политические карьеры

Генеральный директор АО «ОРТРК» («12 канал») продолжает пополнять нашу коллекцию политических несуразиц сюжетами о незаурядных агитационно-пропагандистских материалах кандидатов из разных ...

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

История стартапа: омский хоррор на американских экранах

Руководитель кинокомпании «Карбуш» Павел Латушкин рассказал о том, как фильм, снятый в Омске на любительскую камеру и без профессиональных актеров, удалось вывести в прокат в США, Канаде, ...

Почем закупки для бюджета?Инфографика

Почем закупки для бюджета?

«ДО» выяснил, какие компании стали крупнейшими поставщиками для бюджетников в прошлом году, кто из заказчиков потратил больше всего денег, а кто больше всего сэкономил.

Улица Ленина-2: что, где, когда?Фото

Улица Ленина-2: что, где, когда?

«Новый Омск» составил профайл одного из главных городских проектов 2017 года.

Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»Фото

Григорий Ивлиев: «Пока в Сибири строили завод по производству чипов 4-го поколения, китайцы построили 12 заводов чипов 5-го»

Руководитель Роспатента в интервью «ДО» рассказал, что подавляющая часть промышленных разработок в стране находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для экономики это чревато.

Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихиейФото

Почему так жесток снег: как мэры борются с природной стихией

Зима — суровое испытание для муниципальных властей. Чиновники бросают все силы на уборку дорог, но горожане все равно остаются недовольны их работой. «ДО» проанализировал, как снег рушит карьеры ...

Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»

Путешественник Леонид Круглов: «Проекты Discovery смотрю, но не чтобы скопировать, а чтобы сказать что-то свое»

Омичи пообщались с автором документальных фильмов вживую.

Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?

Атлант не расправил плечи: почему утонула омская «Атлантида»?

Последний «континент» любителей ночной жизни в Омске ушел под воду. А вместе с ним закончилась целая эпоха. Какой она была? «Деловой Омск» попытался взглянуть на «Атлантиду» как ...

Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшемуФото

Клуб читающих бизнесменов: будь антихрупким — готовься к худшему

Как отрастить две головы на месте одной отрубленной и стать неуязвимым при помощи мешка макарон — Клуб читающих бизнесменов обсудил книгу «Антихрупкость».

Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?

Миссия выполнима: где омский бизнес искал партнеров в 2016 году?

Предприниматели Омской области в прошлом году активно осваивали новые рынки сбыта своей продукции. Самым перспективным из них единогласно признан Китай. При должной поддержке властей в обозримом будущем он может ...

Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»

Сергей Маричев: «Мы едва сводили концы с концами, думали, зачем все это надо?»

Сергей Маричев вместе с сыном Яном делают в Омске оборудование для гитар, которое раскупается по всему миру. Среди клиентов — сотни рок-музыкантов, даже легендарные U.D.O.

Лайфхак: как путешествовать с детьми и не пожалеть об этом

Лайфхак: как путешествовать с детьми и не пожалеть об этом

Все, что нужно знать, если вы собираетесь лететь в вояж с ребенком.

Тест: реальный или выдуманный Полежаев?

Тест: реальный или выдуманный Полежаев?

Первый омский губернатор Леонид Полежаев сегодня празднует 77 лет. Его имя стало легендой, о его жизни сложилось много мифов. Не каждый историк сейчас сможет определить, где там правда, а где — выдумка. Но ...

Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет

Старейшему омскому киноклубу Flicker исполнилось 12 лет

Интервью с его создателем Екатериной Барановской.

Календарь

04 февраля

Открытый областной турнир по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кудо»

Открытый областной турнир по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кудо»

05 февраля

Уникальные вечера театральной психотерапии от Лицейского театра

Уникальные вечера театральной психотерапии от Лицейского театра

07 февраля

Открытие выставки «Восемь ног и хелицеры. Удивительный мир пауков»

Открытие выставки «Восемь ног и хелицеры. Удивительный мир пауков»

11 февраля

Турнир по настольному теннису

Турнир по настольному теннису

Московский архитектор расскажет, как сохранить омский авангард

Московский архитектор расскажет, как сохранить омский авангард

12 февраля

День зимних видов спорта

День зимних видов спорта

14 февраля

Концерт Дианы Арбениной в Омске

Концерт Дианы Арбениной в Омске

Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х

Тяжелое детство: 10 самых безумных телепрограмм 90-х

«Класс» отобрал лучшие медиатворения телевидения двадцатилетней давности. И больше не спрашивайте, что не так с нашим поколением.

Газета «Деловой Омск»

№03_(156) от 23 января 2017

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Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»

Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов: «Авангард дал мне шанс, когда я никому не был нужен»

Игрок вспомнил детство и рассказал, как пришел в хоккей.

Омское студенчество: экзамен по теме

Омское студенчество: экзамен по теме

Учащиеся омских средних и высших учебных заведений сегодня отмечают российский День студенчества. «Класс» решил проверить ваши знания и восполнить недостающие.

Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»

Артем Михалков: «Жюри «Движения» не будет играть с омскими режиссерами в поддавки»

О грядущем юбилейном кинофестивале дебютов, поведении творческой богемы в Омске и финансировании российского кино рассказал «Новому Омску» актер, режиссер, сценарист и продюсер Артем Михалков.

Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»

Александр Красовицкий, фронтмент «Animal ДжаZ»: «Женщины — очень высокая материя. Не заблуждайтесь»

О жизни независимых музыкантов, ненависти к пафосным приемам и детях, зачатых под «Animal ДжаZ», — в нашем интервью с бессменным лидером группы.

История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть векаФото

История одной «школы на двух берегах»: лицей №149 отпраздновал четверть века

Когда британской писательнице Джоан Роулинг пришла в голову блестящая идея написать книгу о волшебнике Гарри Поттере, ей было 25 лет. Столько же лет исполнилось и Марку Цукербергу, когда социальная сеть Facebook ...

JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

JVCR VS GBNTH: тлен к тлену

О «заброшках», гомофобии, пассивности и других общих для Омска и Санкт-Петербурга проблемах и методах борьбы с ними.

Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Нападающий омского «Авангарда» Дэвид Бут: «В детстве я равнялся на русскую пятерку»

Хоккеист рассказал о своих увлечениях и о том, как часто не может уснуть после матчей.

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Фото

Объяли необъятное: как обнимаются омские представители власти и бизнеса (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 21 января, мир отмечает день объятий. Воодушевленные этим событием, мы собрали фотографии медийных персон Омска, которые дружелюбно обнимаются с коллегами.

Мольер по-русски

Мольер по-русски

В «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Мнимый больной».

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

ФасАД: 10 самых некрасивых зданий Омска

«Деловой Омск» представляет «темную сторону» рейтинга омских строений, формирующих лицо города.

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Мороз по коже: планы омских ВИПов на Крещение-2017

Кокорин, Морозов, Каракоз, Шлеменко и другие представители политической, деловой, спортивной и творческой элиты — о погружениях в купели.

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