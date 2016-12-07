Как прошел год для омских газелей бизнеса: от «суперплодотворно» до «сложно»

В 2016 году многие омские предприниматели стали гораздо меньше говорить о кризисе, большинство из них уже сумели перестроить рабочие процессы в соответствии с новой реальностью, хотя некоторые сферы все еще ...